ラ・リーガ 25/26の第28節 マジョルカとエスパニョールの試合が、3月15日22:00にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、マヌ・モルラネス（MF）、パブロ・トーレ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはエドゥ・エスポジト（MF）、キケ（FW）、ラモン・テラツ（MF）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。エスパニョールのティリス・ドーラン（MF）のアシストからチャールズ・ピッケル（MF）がゴールを決めてエスパニョールが先制。

ここで前半が終了。0-1とエスパニョールがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分にエスパニョールのチャールズ・ピッケル（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

57分、エスパニョールが選手交代を行う。エドゥ・エスポジト（MF）からミゲル・ルビオ（DF）に交代した。

57分、マジョルカが選手交代を行う。マヌ・モルラネス（MF）からジャスティン・カルンバ（FW）に交代した。

65分マジョルカが同点に追いつく。パブロ・トーレ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

71分、エスパニョールは同時に2人を交代。クレメンス・リーデル（DF）、キケ（FW）に代わりポル・ロサーノ（MF）、ロベルト・フェルナンデス（FW）がピッチに入る。

75分、マジョルカが選手交代を行う。パブロ・トーレ（MF）からセルジ・ダルデル（MF）に交代した。

81分、エスパニョールは同時に2人を交代。ラモン・テラツ（MF）、ティリス・ドーラン（MF）に代わりホセ・サリナス（DF）、ホフレ・カレーラス（FW）がピッチに入る。

83分、マジョルカは同時に2人を交代。ホアン・モヒカ（DF）、パブロ・マフェオ（DF）に代わりジト・ルブンボ（FW）、アントニオ・サンチェス（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の88分マジョルカが逆転。オマール・マスカレル（MF）のアシストからサム（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

以降は試合は動かず、マジョルカが2-1で勝利した。

なお、マジョルカは40分にホアン・モヒカ（DF）、90+2分にマルティン・バリエント（DF）、90+4分にジト・ルブンボ（FW）に、またエスパニョールは31分にクレメンス・リーデル（DF）、80分にティリス・ドーラン（MF）、85分にカルロス・ロメロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-16 00:10:10 更新