BE:FIRST、＜D.U.N.K. Showcase＞にて最新曲「BE:FIRST ALL DAY」ライブ初披露
BE:FIRSTが3月15日(日)、Kアリーナ横浜で開催された音楽フェス＜D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026＞にヘッドライナーとして出演。最新曲「BE:FIRST ALL DAY」のライブ初披露など、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げた。
本公演では「GRIT」や「Mainstream」といったBE:FIRSTを代表するHIP HOPチューンや、圧倒的なダンスパフォーマンスで話題の「Stare In Wonder」、フェスでの披露は珍しいR&Bチューンの「Sapphire」など、ヘッドライナーに相応しい貫禄あるパフォーマンスを繰り広げたBE:FIRST。
ラストを飾ったのは、本日3月16日(月)に先行配信された最新曲「BE:FIRST ALL DAY」。＜BE:FIRST 5th Anniversary Project＞の幕開けを飾る、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」の披露に会場は歓声に包まれた。
今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中だ。
■【SETLIST】D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026
https://BEFIRST.lnk.to/DUNKShowcase2026
1.GRIT
2.Mainstream
3.Secret Garden
4.Stare In Wonder
5.Sapphire
6.Don’t Wake Me Up
7.I Want You Back
8.BE:FIRST ALL DAY
■「BE:FIRST ALL DAY」先行配信
2026年3月16日(月)配信スタート
Pre-Add / Pre-Save https://avex.ffm.to/befirst_all_day
Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay
Produced by SKY-HI, Grant Boutin
■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.タイトル未定
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
▼公演・チケット先行受付の詳細
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
関連リンク
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