【トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション2】 3月下旬 発売予定 価格：1回400円

クッションでのけぞるタフィー

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション2」を3月下旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、「トムとジェリー」に登場する、おむつ姿がキュートな「タフィー」ばかりを集めたフィギュアの第2弾。今弾では、あざとかわいいリラックスしたタフィーの4つの姿「クッションでのけぞるタフィー」、「食パンにダイブするタフィー」、「カップケーキにキスするタフィー」、「コーヒーカップをかぶったタフィー」の全4種がラインナップしている。本体サイズは約40mm。

食パンにダイブするタフィー

カップケーキにキスするタフィー

コーヒーカップをかぶったタフィー

(C)TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD:

(C) & TM WBEI.(s26)

