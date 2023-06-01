【ホロライブデフォルメコレクション Vol.3】 3月16日 発売 価格：825円

バンダイは、食玩「ホロライブデフォルメコレクション Vol.3」を3月16日に発売する。価格は825円。

本商品は、バーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属するメンバーとファンキャラクターやマスコットキャラクター、象徴するアイテムをデフォルメ彩色済みフィギュアで立体化したもの。

ラインナップは、0期生のロボ子さん、3期生の宝鐘マリンさん、5期生の尾丸ポルカさん、秘密結社holoXの風真いろはさんのほか、マスコットとして「ろぼさー」、「ドクロくん＆一味クマ」、「座員」、「ぽこべぇ」の計8種類が用意されている。

「ホロライブデフォルメコレクション Vol.3」

・彩色済人形（一部組立て）1セット(全8種)

1．ロボ子さん

2．宝鐘マリン

3．尾丸ポルカ

4．風真いろは

5．ろぼさー

6．ドクロくん＆一味クマ

7．座員

8．ぽこべぇ

・台座一式(全8種)

・ガム（ソーダ味）1個

(C)COVER

※発売日は流通により前後する場合があります。