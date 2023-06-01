食玩「機動戦士ガンダム GフレームFA 09」本日発売！「Ξ（クスィー）ガンダム」、「GFreD（ジフレド）」、「ザクI」がラインナップ
【機動戦士ガンダム GフレームFA 09】 3月16日 発売 価格：748円
・彩色済人形（一部組立） 1セット(全7種)
(C)創通・サンライズ
バンダイは、食玩「機動戦士ガンダム GフレームFA 09」を3月16日に発売する。価格は748円。
本商品は「ガンダムシリーズ」に登場するモビルスーツを、フレームにアーマーを装着して完成するハイスペック可動フィギュア「機動戦士ガンダム GフレームFA」シリーズで立体化したもの。
二の腕・太もも部分等のアーマー・フレームを改良し、背面まで外装を纏ったフルアーマー（FA：Full Armor）仕様で、フレーム機構による広い可動域、アーマーセット単品でもディスプレイ可能なギミックを備えている。無可動ハンガーは台座に組み替えることができる。
第9弾は「Ξ（クスィー）ガンダム」、「GFreD（ジフレド）」、「ザクI」が登場。「Ξガンダム」はアーマーセット、フレームセット、「Ξガンダム用オプションパーツセット」の3つを揃えることで完成する。
「機動戦士ガンダム GフレームFA 09」
・彩色済人形（一部組立） 1セット(全7種)
1．Ξ（クスィー）ガンダム アーマーセット
2．Ξ（クスィー）ガンダム フレームセット
3．Ξ（クスィー）ガンダム用オプションパーツセット
4．GFreD（ジフレド） アーマーセット
5．GFreD（ジフレド） フレームセット
6．ザクI アーマーセット
7．ザクI フレームセット
・ガム（ソーダ味）1個
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。