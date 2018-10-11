ボクシングのＵ１９フューチャーズ杯２０２６が１５日、タイ・バンコクで行われ、男子６５キロ級で大橋ジム出身の本庄国光（宮崎・日章学園高１年）が金メダルを獲得した。

大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は「大橋ボクシングジム キッズ出身の本庄国光 日章学園１年生 Ｕ―１９世界選手権 １Ｒ ＲＳＣで優勝しました！」と報告した。

本庄は今大会、キルギス代表、ドイツ代表を撃破すると、１３日にウズベキスタン代表を判定５―０で下して表彰台を決めた。１４日の準決勝では米国代表に判定５―０でポイント勝ち。１５日の決勝で、ウクライナ代表を１回ＲＳＣで下し、金メダルに輝いた。

横浜市出身で、５歳の頃に大橋ジムでボクシングを始めた。日本連盟主催のアンダージュニア大会では４冠を達成。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）を参考にしたというフットワークでパンチを空転させるテクニックに、大橋会長からは「ゴースト」と命名された。

日章学園高進学後も、昨年４月のＵ１７アジア選手権で金メダルを獲得。１年生ながらインターハイ、国スポで優勝するなど、将来の活躍が期待される。