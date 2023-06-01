Snow Man岩本照＆トラジャ松田元太「anan」表紙で色気漂うスーツ姿に グループ内での“名バディ”も語る
【モデルプレス＝2026/03/16】Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、3月25日発売の『anan』2489号（マガジンハウス）に登場。グループ内での“名バディ”を語る。
【写真】Snow Manメンバー、肉体美際立つサンタコス姿
3月28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たす岩本と松田。松田にとって岩本は事務所の“大先輩”。一見緊張感が漂いそうな今回の撮影現場も、岩本の抜群の“アニキ”力と松田の“愛され”力で、まるで兄弟のような距離感で終始和やかに撮影は行われた。
特集に合わせ、ビーチサイドをイメージしたリゾート風のシチュエーション、湿度高め＆ちょっとエキゾティックなアジアなシチュエーション、クールな夜景をバックにしたシティなシチュエーション…と3つの旅スタイルを用意した中、リゾートでは水鉄砲で攻撃し合ったり、浮輪で戯れたり、茶目っ気たっぷりな掛け合いを、アジアをイメージしたシーンでは、汗や湿度を感じるような距離感での2人の怪しげな企てを予感させる表情を、シティの場面では大人の色気を感じるクールなポージングで魅せた2人。いずれのシーンでも、まるで違う物語を想起させる2人の表現力は息の合った“最強バディ”そのものだ。普段からギャップが魅力の2人ならではのチャーミングさとクールさとセクシーさ、すべてが味わえるグラビアとなっている。
インタビューでは、2人が考えるグループ内での“名バディ”についてもトーク。プライベートと、グループ愛が伝わるインタビューも見どころだ。また、今回のフォトセッションは、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』とのスペシャルコラボ。今後、岩本が演じるスーパーモデルの“カラちゃん” こと加良木蒼。そして松田が演じるヘアスタイリストの“シトーさん”こと紫桃みちる。魅力的でチャーミングな、カラちゃん、シトーさんが、ドラマから飛び出して「anan」に登場する？それぞれ、どんな形で登場するのか。
岡田准一の不定期連載「オカダのミカタ」第4回は漆芸家・室瀬和美さんと対談。そして舞台『AmberS』の短期集中連載「AmberS Universe」vol.4として川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）が登場する。スペシャルエディション版の表紙には、北海道日本ハムファイターズの7選手が登場する。（modelpress編集部）
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◆岩本照＆松田元太「anan」表紙登場
3月28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たす岩本と松田。松田にとって岩本は事務所の“大先輩”。一見緊張感が漂いそうな今回の撮影現場も、岩本の抜群の“アニキ”力と松田の“愛され”力で、まるで兄弟のような距離感で終始和やかに撮影は行われた。
◆岩本照＆松田元太、グループ内の“名バディ”明かす
インタビューでは、2人が考えるグループ内での“名バディ”についてもトーク。プライベートと、グループ愛が伝わるインタビューも見どころだ。また、今回のフォトセッションは、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』とのスペシャルコラボ。今後、岩本が演じるスーパーモデルの“カラちゃん” こと加良木蒼。そして松田が演じるヘアスタイリストの“シトーさん”こと紫桃みちる。魅力的でチャーミングな、カラちゃん、シトーさんが、ドラマから飛び出して「anan」に登場する？それぞれ、どんな形で登場するのか。
岡田准一の不定期連載「オカダのミカタ」第4回は漆芸家・室瀬和美さんと対談。そして舞台『AmberS』の短期集中連載「AmberS Universe」vol.4として川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）が登場する。スペシャルエディション版の表紙には、北海道日本ハムファイターズの7選手が登場する。（modelpress編集部）
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