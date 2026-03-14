◆ベルギーリーグ ▽第２９節 ゲンク１―０シントトロイデン（１５日、セゲカ・アレナ）

ベルギー１部シントトロイデンが敵地でゲンクと「リンブルフダービー」に臨み、０―１で痛恨の黒星を喫した。

既に２００９―１０シーズン以来、２０１７年１１月に合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍが経営権を取得してからは初のプレーオフ１進出を決めているシントトロイデンは、日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ山本理仁の日本人選手６人が先発。ゲンクも同ＦＷ伊東純也が先発出場した。

先制したのはゲンクだった。前半２０分にエルウアディがエリア内でパスを受けると、ワントラップから左足シュートをゴール左へ決めて先制する。

同２７分にはゲンクがカウンターを仕掛け、左サイドでボールを受けた伊東がカットインからゴール右隅を狙うも、惜しくも枠から外れてしまう。

レギュラーシーズン１位の可能性を残すシントトロイデンは、伊藤、山本を中心とした攻撃を展開するも、前半はゴールを奪えず。ゲンクが１―０とリードして折り返した。

後半３分にシントトロイデンは谷口のパスミスからピンチを招くが、ＧＫ小久保が好セーブを見せる。

同９分にはシントトロイデンが右サイドを崩して後藤がクロスに足を伸ばすもわずかに合わず。

その後、ゲンクが守備に重きを置き始めると、シントトロイデンが攻勢を強め、同１７分にはＭＦ松沢が投入されると、左サイドに入った松沢を起点に攻撃を何度も仕掛けるも、ゴールは奪えず。

カウンターで追加点を狙うゲンクは、同３０分に伊東の突破からゴールに迫るが最後は小久保がセーブ。

終盤もシントトロイデンが猛攻を続け、後半アディショナルタイムには裏に抜け出した後藤がシュートを放つもわずかにゴール左へ外れ、最後までゴールは奪えず、０―１で敗れた。

この結果、首位サンジロワーズとの勝ち点差は６となり、最終節を残してレギュラーシーズンの１位の可能性はなくなった。最終節では首位のサンジロワーズとホームで対戦し、その後、上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）１に突入する。

ＰＯ１のレギュレーションは次の通り。

【対象クラブ】

・レギュラーシーズン１〜６位

【勝ち点】

・レギュラーシーズンの勝ち点を半分にして引き継ぐ。端数が出た場合は切り上げ

【試合方式】

・６クラブによるホーム＆アウェイ総当たり。各クラブ１０試合

【欧州大会出場権】

・１位：ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ本戦

・２位：ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ３次予選

・３位：ＵＥＦＡヨーロッパリーグまたはＵＥＦＡヨーロッパ・カンファレンスリーグ予選２回戦（ベルギー杯の結果により変動）

・４位：プレーオフ２勝者との決定戦に進出。勝者がＵＥＦＡカンファレンスリーグ予選２回戦に出場

※出場ラウンドや大会種別は、ＵＥＦＡランキングおよびベルギーカップの結果によって変動する。