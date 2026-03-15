【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは最終日の１５日、アルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）が３大会ぶりの表彰台となる銅メダルを獲得した。

森井大輝（トヨタ自動車）は４位。距離スキーの男子２０キロフリー（立位）は川除大輝（日立ソリューションズ）の６位が日本勢最高だった。日本選手団は銀３個、銅１個の計４個のメダルで大会を終えた。

「やっていてよかった」

回転で優勝した２０１４年ソチ以来３大会ぶりにメダルを獲得した鈴木は「苦しくて表彰台に立てないんじゃないかと思ったこともあった。やっていてよかった」とほほ笑んだ。

難コースに苦戦するレースが続いていたが、最終種目は得意の回転。前回２２年北京大会では２回目に途中棄権したが、この日はその２回目に快走を披露した。１回目に３位でつけ、迎えた２回目。霧のため視界が悪くなったが果敢にアタック。途中少し乱れる部分があったがうまく修正。２回目は全体１位のタイムで滑り切り、ゴール後は大きく派手にガッツポーズした。

近年、チェアスキーの性能と滑りがうまくかみ合っていなかったことから、昨季、出身地・福島の企業の協力でマシンを変えた。その後も改良を重ね、「自分に合う靴が動きやすいのと同じ。よりぴったりになった」。チェアスキーのフィット感が増し、ターンの精度も上がったという。

東日本大震災から１５年。３月１１日の前日に行われた複合で６位に終わり、「メダルを取れていれば福島や東北にいいニュースを届けられた」と悔しさをにじませてもいた。「諦めるわけにはいかない」と自ら言い聞かせ最後の最後、大会最終日にメダルや故郷などへの思いを結実させた。（佐藤雄一）

森井大輝「４年間いろんなことがあった。メダルは取れなかったけれど、充実した４年間だった。スキーは僕にとって最高のスポーツ」