計８人が出場！ベルギー日本人対決は伊東先発のゲンクに軍配！ 後藤らスタメンのSTVVを１−０で撃破！

計８人が出場！ベルギー日本人対決は伊東先発のゲンクに軍配！ 後藤らスタメンのSTVVを１−０で撃破！