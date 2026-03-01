グループの垣根を越えた“最強バディ”!? Snow Man岩本照、Travis Japan松田元太『anan』バディ表紙で登場

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Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が3月25日発売の『anan』2489号でバディ表紙を飾る。

■グループの垣根を越えてツンデレ愛多め個性派“最強バディ”が魅せる、寒暖差激しめな誌上ロードムービー！

3月28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たすSnow Manの岩本照と、Travis Japanの松田元太。松田にとって岩本は事務所の“大先輩”。一見緊張感が漂いそうな今回の撮影現場も、岩本の抜群の“アニキ”力と松田の“愛され”力で、まるで兄弟のような距離感で終始和やかに撮影は行われた。

特集に合わせ、ビーチサイドをイメージしたリゾート風のシチュエーション、湿度高め＆ちょっとエキゾティックなアジアなシチュエーション、クールな夜景をバックにしたシティなシチュエーション…と3つの旅スタイルを用意した中、リゾートでは水鉄砲で攻撃し合ったり、浮輪で戯れたり、茶目っ気たっぷりな掛け合いを、アジアをイメージしたシーンでは、汗や湿度を感じるような距離感での二人の怪しげな企てを予感させる表情を、シティの場面では大人の色気を感じる超絶クールなポージングで魅せてくれたふたり。

いずれのシーンでも、まるで違う物語を想起させるふたりの表現力は息の合った“最強バディ”そのもの！ 普段からギャップが魅力のふたりならではのチャーミングさとクールさとセクシーさ、すべてが味わえるグラビアは必見。

■インタビューではそれぞれにとっての癒し、さらにはふたりにとっての“名バディ”の話も！

インタビューでは、ふたりが考えるグループ内での“名バディ”について聞いている。プライベートと、グループ愛が伝わるインタビューも必読。

■もしかしたら、あのカラちゃんとシトーさんが!? ドラマから飛び出して今後の『anan』にスペシャル出演も!?

今回のフォトセッションは、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』とのスペシャルコラボ。今後、岩本が演じるスーパーモデルの“カラちゃん” こと加良木蒼。そして松田が演じるヘアスタイリストの“シトーさん”こと紫桃みちる。魅力的でチャーミングな、カラちゃん、シトーさんが、ドラマから飛び出して、それぞれ『anan』に登場するかも? それぞれ、どんな形で登場するのか、今後発売の『anan』を楽しみに待ちたい。

(C)マガジンハウス

■書籍情報

2026.03.25 ON SALE

『anan2489号』

■関連リンク

『anan』公式サイト

https://magazineworld.jp/anan/

ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』番組サイト

https://sp.storm-labels.co.jp/karashitoto/

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

■【動画】ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』本予告映像