izna日本初オリジナル楽曲、伊藤園 Relax JASMINE TVCMタイアップソング「Love All」リリース
izna（読み：イズナ）のグループ初となる日本オリジナル楽曲であり、伊藤園 「Relax JASMINE」TV-CMタイアップソングとして書き下ろされた「Love All」が配信リリースされた。
■「Love All」は“自分らしさ”“ありのままの自分”を肯定することで、誰もが自分らしく輝き出せるように願いを込めた楽曲
また「Love All」を使用した新TV-CMも、3月16日より地上波にて放送が開始された。
“自分らしさ”“ありのままの自分”を体現する独自のスタイルを、日本でも着実に築き上げているizna。これまでに、ファーストミニアルバム『N/a』、デジタルシングル「SIGN」、アルバム『BEEP』/『BEEP (Japan Edition)』、2ndミニアルバム『Not Just Pretty』を発表し、ジャンルにとらわれない音楽性と、コンセプトごとに大胆に姿を変える表現力で、次世代K-POPグループとして高い注目を集めてきた。
グループ名に“堂々とした自信と確信が込められた”iznaが届ける「Love All」は、“自分らしさ”“ありのままの自分”を肯定することで、誰もが自分らしく輝き出せるように願いを込めた楽曲。
未来への希望と期待を感じさせながら、聴く人の心にやさしく寄り添い、iznaの持つ“堂々とした強さ”を力強く表現しながらも、清純さや癒しの要素も感じられる楽曲で、これまでのiznaとは異なる新たな一面に触れられるエモーショナルポップソングとなっている。今後本格化していくiznaの日本での活動に注目していきたい。
■リリース情報
2026.03.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Love All」
■関連リンク
izna OFFICIAL SITE
https://izna-official.jp/