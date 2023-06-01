Snow Man岩本照＆Travis Japan松田元太、『anan』表紙で“最強バディ”に 3シチュエーションでギャップ魅せる
Snow Manの岩本照、Travis Japanの松田元太が、25日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2489号の表紙を飾る。
【動画】岩本照＆松田元太の肉体美も！『カラちゃんとシローさんと、』予告
2人は、28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たす。松田にとって岩本は事務所の“大先輩”。一見緊張感が漂いそうな今回の撮影現場も、岩本の抜群の“アニキ”力と松田の“愛され”力で、まるで兄弟のような距離感で終始和やかに撮影は行われた。
今号の「推し旅2026・春」特集に合わせ、ビーチサイドをイメージしたリゾート風のシチュエーション、湿度高め＆ちょっとエキゾティックなアジアなシチュエーション、クールな夜景をバックにしたシティなシチュエーション…と3つの旅スタイルが用意された中、リゾートでは水鉄砲で攻撃し合ったり、浮輪で戯れたり、茶目っ気たっぷりな掛け合い。
アジアをイメージしたシーンでは、汗や湿度を感じるような距離感での2人の怪しげな企てを予感させる表情を。シティの場面では大人の色気を感じる超絶クールなポージングで魅せた。いずれのシーンでも、まるで違う物語を想起させるふたりの表現力は息の合った“最強バディ”そのもの。普段からギャップが魅力の2人ならではのチャーミングさとクールさとセクシーさ、すべてが味わえるグラビアとなる。
インタビューでは、2人が考えるグループ内での“名バディ”についても語り、プライベートと、グループ愛が伝わる内容となっている。
また、今回のフォトセッションは、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』とのスペシャルコラボ。今後、岩本が演じるスーパーモデルの“カラちゃん” こと加良木蒼。そして松田が演じるヘアスタイリストの“シトーさん”こと紫桃みちる。魅力的でチャーミングな、カラちゃん、シトーさんが、ドラマから飛び出して、それぞれananに登場する可能性もあるという。それぞれ、どんな形で登場するのか期待が高まる。
【動画】岩本照＆松田元太の肉体美も！『カラちゃんとシローさんと、』予告
2人は、28日からプライム・ビデオで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』でダブル主演を果たす。松田にとって岩本は事務所の“大先輩”。一見緊張感が漂いそうな今回の撮影現場も、岩本の抜群の“アニキ”力と松田の“愛され”力で、まるで兄弟のような距離感で終始和やかに撮影は行われた。
アジアをイメージしたシーンでは、汗や湿度を感じるような距離感での2人の怪しげな企てを予感させる表情を。シティの場面では大人の色気を感じる超絶クールなポージングで魅せた。いずれのシーンでも、まるで違う物語を想起させるふたりの表現力は息の合った“最強バディ”そのもの。普段からギャップが魅力の2人ならではのチャーミングさとクールさとセクシーさ、すべてが味わえるグラビアとなる。
インタビューでは、2人が考えるグループ内での“名バディ”についても語り、プライベートと、グループ愛が伝わる内容となっている。
また、今回のフォトセッションは、ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』とのスペシャルコラボ。今後、岩本が演じるスーパーモデルの“カラちゃん” こと加良木蒼。そして松田が演じるヘアスタイリストの“シトーさん”こと紫桃みちる。魅力的でチャーミングな、カラちゃん、シトーさんが、ドラマから飛び出して、それぞれananに登場する可能性もあるという。それぞれ、どんな形で登場するのか期待が高まる。