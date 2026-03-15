松本人志、高須クリニックCM第3弾 “大胆な変化”見せる
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCM“第3弾”への出演を果たした。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
8日放送分も、松本のふん装は同じだったが、1日放送時には松本がすでに正面を向いていたのに対し、8日放送時には高須克弥氏と松本が同じタイミングで正面を向くという“わずかな変化”が見られた。
この2週を経て、迎えた第3弾。松本が登場するタイミングは同じだったが、松本の姿が、ヒゲとメガネがなくなり、長髪のみとなり、より本人の姿に近づく大胆な変化を見せていた。
【動画】インパクト大！松本人志「高須クリニック」CM出演
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
8日放送分も、松本のふん装は同じだったが、1日放送時には松本がすでに正面を向いていたのに対し、8日放送時には高須克弥氏と松本が同じタイミングで正面を向くという“わずかな変化”が見られた。
この2週を経て、迎えた第3弾。松本が登場するタイミングは同じだったが、松本の姿が、ヒゲとメガネがなくなり、長髪のみとなり、より本人の姿に近づく大胆な変化を見せていた。