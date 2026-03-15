「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場 第一体育館」が１５日、東京・国立代々木第一体育館で行われ、「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」に所属するアイドルグループＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの３組が出演した。

若者から絶大な支持を得る「ＫＡＷＡＩＩ ＬＡＢ．」がイベントを盛り上げた。３組の中でトップを飾ったのは、ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ。ＴｉｋＴｏｋなどでバズっている「ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＰ」や「カワイイコレクション」など全４曲を披露。ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴは「かわいいだけじゃだめですか？」や「ちきゅーめいくあっぷ計画」などを熱唱。川本笑瑠（えみる）は「大学生のみなさんが作って下さったイベントということで、私たちも熱い気持ちに負けないくらい盛り上げていきたいと思います」と語り、ファンと一体化した。

トリに登場したＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは、前日にデビュー３周年を迎えたことを報告。「ＨＡＰＰＹ ＢＯＵＮＣＥ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」で最大級の喜びを表現すると、福山梨乃は「おめでとういっぱい聞こえました。うれしかったです。４歳に向けてまだまだ走ってきたいと思います」と宣言。南なつも「４年目のキャンチューも愛してくれますか？」と呼びかけると、会場は大きいな声援に包まれた。

同イベントには、他にもアーティスト活動再開後、初のステージとなったＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝やＨｕｍｐ Ｂａｃｋなども出演した。