モデルの近藤千尋が、夫・太田博久（ジャングルポケット）との驚きの給料公開システムと、現在の切実な（？）収入格差について明かした。

【映像】近藤が衝撃を受けた夫・太田のカード明細

3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した近藤は、新コーナー「ママ園サミット」にて夫婦の財布事情を告白。家賃から学費まで1円単位で折半するというシビアな家計管理を行っている近藤家だが、給料日には夫婦ならではのユニークな儀式があるという。

「最近はひーぼぉくん（太田）の給料も私の給料も、給料日に一斉のせ！で見せ合うんですよ」と、お互いの明細をオープンにしていることを明かした。これにはスタジオの滝沢眞規子らも「えぇー！」と驚きの声を上げたが、近藤は「『今月もお互い頑張ったね』って言い合うんです」と、モチベーションを高め合う習慣であることを説明した。

しかし、話はそこでは終わらない。近藤は「私の方が稼いでる時がやっぱり増えるじゃないですか、色々。……色々ありますからね。トリオからコンビになったりしたんで…」と、夫の所属グループの影響などを暗に示唆しつつ自虐。峯岸みなみから「はっきり言ってくれた（笑い）」と突っ込まれると、近藤も「色々あるじゃないですか（笑）」と返し、スタジオを爆笑させた。

そんな格差がある中でも、近藤は「そういう時（自分の方が多く稼いだ時）は、ちょっと（夫への生活費の）請求を少なめにする微調整もあります」と、妻としてのさりげない気遣いも告白。