『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』ついにこずえ(篠原涼子)が悪女へと変貌 地獄に落ちても構わない、怜治(ジェシー)と生きていくためなら…
篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。次回3月22日（日）よる10時30分より第9話を放送。本日3月15日（日）は第8話を放送した。
本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。
第8話では、怜治を脱獄させる決意を固めたこずえが、障害となる所長代理・小柳太介（宇梶剛士）が出入りの業者にキックバックを要求していた事実を掴み、小柳を陥れた。次期所長の座を辞退し、脱獄の責任を負わせるためライバルの区長・関川信也（新納慎也）を所長に推薦。
いよいよ脱獄の時が迫り、怜治がこずえに思いを伝える。「あんたは俺を信じてくれて、危険を冒そうとまでしてくれてる。それなのに、俺はあんたに何も返せない」。その言葉を聞いたこずえは、自分を突き動かす“欲”の正体に初めて気づく。“彼と一緒に逃げたい”――。
その夜、こずえの部屋に佐伯が訪ねてくる。「本当は自分の意思でお母さんを看取ったんだろ？どうして本当のことを言ってくれなかったんだよ」と、こずえの行動を怪しむ佐伯。脱獄計画を知られてはならないと焦るこずえは、とっさに佐伯に抱きつき「母のことであなたに負担をかけたくなかった。結婚して」。
地獄に落ちても構わない、怜治と生きていくためなら、どんな嘘でもつく――こずえはそう決意していた。
第8話 振り返りはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/08.html
3月22日（日）放送の第9話では、こずえの計画通り、拘置所では新しい監視システムの導入が決定。システム切り替えの際、すべての監視カメラと静脈認証がわずか“10分の間”だけ一時的に停止する。
一方、計画に気付いた小柳が、こずえに復讐するために動き出す！さらに警察も脱獄の気配を察知！追い詰められていくこずえと怜治――。果たして脱獄は成功するのか!?
第9話 予告映像はこちら：https://youtu.be/fToqpdOecN4
第9話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/
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第1話〜第3話、最新話は現在、TVerにて見逃し配信中。
■作品情報
女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。
【パンチドランク（英）punch-drunk】
スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。
「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」
自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。
高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。
そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――
彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。
この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。
女刑務官 × 殺人犯 × 刑事
海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。
彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？
「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」
▼スタッフ
チーフプロデューサー：荻野哲弘
プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣
演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則
脚本：いずみ吉紘
音楽：中島ノブユキ
主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）
オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）
制作協力：AX-ON
製作著作：日本テレビ
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