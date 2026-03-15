篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。次回3月22日（日）よる10時30分より第9話を放送。本日3月15日（日）は第8話を放送した。

本作は真面目で勤勉に生きてきた刑務官の冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺害の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する。

第8話では、怜治を脱獄させる決意を固めたこずえが、障害となる所長代理・小柳太介（宇梶剛士）が出入りの業者にキックバックを要求していた事実を掴み、小柳を陥れた。次期所長の座を辞退し、脱獄の責任を負わせるためライバルの区長・関川信也（新納慎也）を所長に推薦。

いよいよ脱獄の時が迫り、怜治がこずえに思いを伝える。「あんたは俺を信じてくれて、危険を冒そうとまでしてくれてる。それなのに、俺はあんたに何も返せない」。その言葉を聞いたこずえは、自分を突き動かす“欲”の正体に初めて気づく。“彼と一緒に逃げたい”――。

その夜、こずえの部屋に佐伯が訪ねてくる。「本当は自分の意思でお母さんを看取ったんだろ？どうして本当のことを言ってくれなかったんだよ」と、こずえの行動を怪しむ佐伯。脱獄計画を知られてはならないと焦るこずえは、とっさに佐伯に抱きつき「母のことであなたに負担をかけたくなかった。結婚して」。

地獄に落ちても構わない、怜治と生きていくためなら、どんな嘘でもつく――こずえはそう決意していた。

第8話 振り返りはこちら：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/08.html

3月22日（日）放送の第9話では、こずえの計画通り、拘置所では新しい監視システムの導入が決定。システム切り替えの際、すべての監視カメラと静脈認証がわずか“10分の間”だけ一時的に停止する。

一方、計画に気付いた小柳が、こずえに復讐するために動き出す！さらに警察も脱獄の気配を察知！追い詰められていくこずえと怜治――。果たして脱獄は成功するのか!?

第9話 予告映像はこちら：https://youtu.be/fToqpdOecN4

第9話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/punch-drunk/story/

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第1話〜第3話、最新話は現在、TVerにて見逃し配信中。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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