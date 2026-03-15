フィギュアスケーターの安藤美姫が、3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。かつて世界中から注目を浴びた18歳の頃に経験した凄絶なバッシングと、メディアに対する複雑な心境を赤裸々に告白した。

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安藤は14歳で女子史上初の4回転ジャンプを成功させ、一躍時の人となった当時を回想。しかし、大きな期待を背負って挑んだ2006年のトリノオリンピックで15位に終わると、周囲の反応は一変した。「それまで毎日のように取材に来ていたメディアの方もさーっていなくなった。応援の手紙が、全部批判の手紙に変わった」と、栄光から一転して孤独に突き落とされた過去を明かした。

この経験から「誰も守ってくれないし、結果が出なかったら（メディアは自分を）いらないんだ、ということを18歳の時に理解できた」と語る安藤。一時は人間不信に陥るほどの絶望を味わったが、「自分が信じられる人だけ自分の人生にいればいい」とマインドチェンジしたことで、現在の強く自立した生き方に繋がったという。