9歳年上のロケバス運転手との電撃婚が話題を呼んだ俳優の新川優愛が夫婦の財布事情を告白。夫は“お小遣い制”であることを明かした。

【映像】新川優愛の家計の管理方法

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から本音で語り合い、多様な価値観のママたちに寄り添っていく。

ゲストとして登場した1児の母で俳優の新川優愛は『夫婦のお財布事情』を告白。2人で『生活費』の口座を作り、毎月お互いが決めた額を入金するスタイルで夫婦の生活費を管理していると明かした。そもそも夫から「持ってると使っちゃうから管理して」と言われ、お小遣い制を導入したと言う新川。離婚カウンセラー＆夫婦問題研究家の公認心理士・岡野あつこ氏はそんな新川夫婦のスタイルを「幸せそのもの」と評価し「これが段々と『小遣いが少ない』などと不満になると揉めていく事もあります」と『財布を分けない派』のデメリットも語った。

それを聞いた近藤はかつて夫に小遣い制にして給料を管理して欲しいと言われたこともあるが、管理しきれないと断ったことがあると言うエピソードを披露。さらに「旦那さんに5万円渡したら、私も5万円しか使っちゃいけないのかな…と思っちゃうタイプ」と語った。それを聞いた新川は「うちは全部折半にすると、うちの旦那さん多分お金なくなっちゃうんですよね」とコメント。峯岸が「（全て折半は）同額くらいの稼ぎがないと成り立たない」と補足すると、頷いていた。