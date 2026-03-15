混乱の真っただ中を指す言葉や世界中で愛されている人気キャラクターなどの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日々のニュースや流行のアイテムを思い浮かべながら、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

写真拡大

日常生活の中で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？

今回は、世界中で愛されている人気キャラクターの名前など、分かりやすい問題かもしれません。4つの空欄に共通する2文字を当ててみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□ゅう
□□く
ぴ□□ゅう
□□ゅーしゃ

ヒント：物事が激しく動いている最中や、混乱の真っただ中のことを何と言いますか？

答えを見る






正解：かち

正解は「かち」でした。

▼解説
かちゅう（渦中／火中）
かちく（家畜）
ぴかちゅう（ピカチュウ）
かちゅーしゃ（カチューシャ）

混乱の真っただ中にある「渦中（かちゅう）」、人間に飼育される「家畜（かちく）」、愛らしい「ピカチュウ」、そして髪を留める「カチューシャ」。全く異なるジャンルの言葉たちが、「かち」という音を介して丁寧につながりました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)