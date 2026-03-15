【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ あの世界的人気キャラクターがヒント
日常生活の中で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、世界中で愛されている人気キャラクターの名前など、分かりやすい問題かもしれません。4つの空欄に共通する2文字を当ててみましょう。
□□ゅう
□□く
ぴ□□ゅう
□□ゅーしゃ
ヒント：物事が激しく動いている最中や、混乱の真っただ中のことを何と言いますか？
答えを見る
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↓
↓
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▼解説
かちゅう（渦中／火中）
かちく（家畜）
ぴかちゅう（ピカチュウ）
かちゅーしゃ（カチューシャ）
混乱の真っただ中にある「渦中（かちゅう）」、人間に飼育される「家畜（かちく）」、愛らしい「ピカチュウ」、そして髪を留める「カチューシャ」。全く異なるジャンルの言葉たちが、「かち」という音を介して丁寧につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、世界中で愛されている人気キャラクターの名前など、分かりやすい問題かもしれません。4つの空欄に共通する2文字を当ててみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ゅう
□□く
ぴ□□ゅう
□□ゅーしゃ
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正解：かち正解は「かち」でした。
▼解説
かちゅう（渦中／火中）
かちく（家畜）
ぴかちゅう（ピカチュウ）
かちゅーしゃ（カチューシャ）
混乱の真っただ中にある「渦中（かちゅう）」、人間に飼育される「家畜（かちく）」、愛らしい「ピカチュウ」、そして髪を留める「カチューシャ」。全く異なるジャンルの言葉たちが、「かち」という音を介して丁寧につながりました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)