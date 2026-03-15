１５日、女子シングルスの表彰式に臨む優勝の張本美和（左）と蒯曼。（重慶＝新華社記者／黄偉）

【新華社重慶3月15日】卓球のワールドテーブルテニス（WTT）チャンピオンズ・重慶大会は15日、中国重慶市で女子シングルス決勝が行われ、中国の蒯曼（かい・ばん）が日本の張本美和に3-4で敗れ、準優勝となった。

１５日、女子シングルス決勝でリターンする張本美和。（重慶＝新華社記者／陳誠）

１５日、女子シングルス決勝に臨む蒯曼（左）。（重慶＝新華社記者／唐奕）

１５日、女子シングルス決勝でリターンする蒯曼（左）。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、女子シングルスの表彰式に臨む準優勝の蒯曼。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、女子シングルスの表彰式に臨む優勝の張本美和。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、女子シングルス決勝でサーブを放つ張本美和。（重慶＝新華社記者／黄偉）

１５日、女子シングルス決勝でリターンする蒯曼。（重慶＝新華社記者／陳誠）

１５日、女子シングルス決勝でリターンする張本美和（左）。（重慶＝新華社記者／黄偉）