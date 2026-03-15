アンガ田中“祝・50歳”「元祖チャリ走」で高級自転車ゲット！？日向坂46正源司＆山下と「桃鉄」をプレイ！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
【動画】アンガ田中 祝50歳「元祖チャリ走」で高級自転車ゲット！？日向坂46正源司＆山下と「桃鉄」をプレイ！
3月15日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、 野田クリスタル（マヂカルラブリー）、正源司陽子、山下葉留花（ともに日向坂46）を迎え、先週に引き続き「桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
2月8日に、めでたく50歳のお誕生日を迎えた田中をみんなでお祝い！
ぎっしり並んだイチゴの中に「四天王」が勢ぞろいしたケーキが登場。
主役の田中は、コントローラーを手にゲームをしています！
結婚後、10キロも“幸せ太り”したという田中。「このままだと、大鶴肥満（ママタルト）になっちゃう（笑）」ということで、番組がダイエットのために高級自転車をプレゼント！
田中がずらりと並んだ自転車の中から、お気に入りの1台を選びます。
しかし！ 選んだ自転車をかけて、田中が一勝負する展開に…。なぜか田中だけ、誕プレをもらうためのミッションが！ そう簡単にはあげません（笑）。
挑戦するのは、平成ガラケー時代に爆発的な人気を誇った「元祖チャリ走」。
懐かしの人気ゲームがスマホアプリになって完全復活。崖をジャンプしながらひたすら遠くまで走り続けます！
「崖に落ちることなく走れた距離」で自転車を選ぶことに。田中が選んだ自転車は10万円クラスなので、見事1000mを超えれば自転車をゲット！
念願の自転車をゲットできるのでしょうか？ 結果はTVerで！
先週に引き続き「桃太郎電鉄2〜あなたの町もきっとある〜」をプレイ。
西日本を舞台に、日向坂46チーム、矢作＆野田チーム、有吉＆田中チーム、タカトシチームに分かれ、熾烈なバトルが繰り広げられます。
田中の故郷・府中市上下町も登場！ 田中が少年時代を過ごした思い出の場所を紹介します。
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
【動画】アンガ田中 祝50歳「元祖チャリ走」で高級自転車ゲット！？日向坂46正源司＆山下と「桃鉄」をプレイ！
3月15日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、 野田クリスタル（マヂカルラブリー）、正源司陽子、山下葉留花（ともに日向坂46）を迎え、先週に引き続き「桃太郎電鉄2〜あなたの町も きっとある〜」をプレイ。
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
2月8日に、めでたく50歳のお誕生日を迎えた田中をみんなでお祝い！
ぎっしり並んだイチゴの中に「四天王」が勢ぞろいしたケーキが登場。
主役の田中は、コントローラーを手にゲームをしています！
結婚後、10キロも“幸せ太り”したという田中。「このままだと、大鶴肥満（ママタルト）になっちゃう（笑）」ということで、番組がダイエットのために高級自転車をプレゼント！
田中がずらりと並んだ自転車の中から、お気に入りの1台を選びます。
しかし！ 選んだ自転車をかけて、田中が一勝負する展開に…。なぜか田中だけ、誕プレをもらうためのミッションが！ そう簡単にはあげません（笑）。
挑戦するのは、平成ガラケー時代に爆発的な人気を誇った「元祖チャリ走」。
懐かしの人気ゲームがスマホアプリになって完全復活。崖をジャンプしながらひたすら遠くまで走り続けます！
「崖に落ちることなく走れた距離」で自転車を選ぶことに。田中が選んだ自転車は10万円クラスなので、見事1000mを超えれば自転車をゲット！
念願の自転車をゲットできるのでしょうか？ 結果はTVerで！
先週に引き続き「桃太郎電鉄2〜あなたの町もきっとある〜」をプレイ。
西日本を舞台に、日向坂46チーム、矢作＆野田チーム、有吉＆田中チーム、タカトシチームに分かれ、熾烈なバトルが繰り広げられます。
田中の故郷・府中市上下町も登場！ 田中が少年時代を過ごした思い出の場所を紹介します。
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！