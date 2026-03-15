【「働いてないし、ヒマでしょ？」】頼るのはピンチのときだけ！娘との約束＜第18話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第18話 今後のプラン
【編集部コメント】
復帰後のミユさんとコウスケさん夫婦は、今までと同じように働ける……というわけにはいかず。仕事で諦めなければならないことがあったり、悔しい思いや肩身の狭い思いをすることもあったりと、多々あるようです。しかし出産前にちゃんと夫婦で話し合えたことで、互いに調整しあいながら上手くやれているそう。絆も強まり、「今は子育て！ これから少しずつ取り戻そう」と今回の一件以前からは想像もできなかった会話もされているようですよ！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第18話 今後のプラン
【編集部コメント】
復帰後のミユさんとコウスケさん夫婦は、今までと同じように働ける……というわけにはいかず。仕事で諦めなければならないことがあったり、悔しい思いや肩身の狭い思いをすることもあったりと、多々あるようです。しかし出産前にちゃんと夫婦で話し合えたことで、互いに調整しあいながら上手くやれているそう。絆も強まり、「今は子育て！ これから少しずつ取り戻そう」と今回の一件以前からは想像もできなかった会話もされているようですよ！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび