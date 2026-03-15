■ミラノ・コルティナパラリンピック アルペンスキー男子回転（日本時間15日、トファーネ・アルペンセンター）

パラアルペンスキーの男子回転が行われ、座位の鈴木猛史（37、カヤバ）が銅メダルを獲得、最終種目で悲願の表彰台入りを果たした。鈴木は2014年ソチ大会の回転金、滑降銅以来3大会ぶりのメダルを手にした。森井大輝（45、トヨタ自動車）は4位入賞を果たした。

座位の選手は、チェアスキーと呼ばれる専用の椅子に、1本のスキーを装着して滑る。両手にはアウトリガーを持ち、滑走中のバランスを取る。6大会連続出場の鈴木は、7日の滑降で6位、9日のスーパー大回転で7位、10日のスーパー複合で6位、13日の大回転でも4位と、今大会ここまで4種目連続で入賞を果たしている。この日の回転は、14年のソチ大会で金メダルを獲得した、本人が最も得意としている種目だ。

2本の合計タイムで順位が決まる回転。鈴木は1本目を47秒65で滑り3位につけた。迎えた2本目は攻めの滑りを見せて43秒65をマークし、合計タイム1分31秒30で3位に入った。鈴木はゴールした後、ガッツポーズをして喜びを爆発させた。

森井は1本目を47秒97で滑り、鈴木に次ぐ4位につけた。2本目は44秒03をマークし合計タイム1分32秒00で4位に入った。男子立位では小池岳太（43、JTBコミュニケーションデザイン）が18位となった。

【男子大回転（座位）結果】

金） J.カムプスフレール（オランダ）1分29秒72

銀） J.ペデルセン（ノルウェー） 1分31秒11

銅） 鈴木猛史 1分31秒30

4位 森井大輝 1分32秒00



＊写真は鈴木猛史選手