【殿堂入り】クックパッドで人気！お菓子作りで余った卵白を救済「さくさくラングドシャ」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.113】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

お菓子作りの「卵白が余る」悩みを解決

ホワイトデーの贈り物などでお菓子を作るとき、卵黄だけを使って卵白が余ってしまうことがありますよね。たくさんの卵白をどう使ったらいいのか、思い浮かばなくて困った経験がある方は多いのではないでしょうか。今回はそんな「余り卵白」をおいしく使い切れる殿堂入りレシピをご紹介します。

つくれぽ1500件超の人気レシピ「卵白救済！簡単さくさくラングドシャ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：先に卵白の重さを量る！



ポイント2：オーブンの温度を切り替えてサクサクに



材料の分量は卵白の重さを基準にして決まるため、まずは卵白の重さを量りましょう。生地を作ってオーブンに入れる際は、まず高温で焼いてから低温に切り替え、さらに焼きあがったら庫内にしばらくおいておくことで、サクサクの食感に仕上げます。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「他のお菓子作りで余った卵白で、子どもが喜ぶおやつができました」「卵白の量にあわせての材料量なので分量がわかりやすく、助かります」といった声がたくさん届いています。

このレシピを覚えておけば、卵白余りを気にせず今までより気軽にお菓子作りを楽しめそうですね。卵白以外の材料も自宅にある確率が高く、思い立ったらすぐに作れますよ。卵白だけが余ってしまった時に、ぜひ試してみてください。

（TEXT：菱路子）

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