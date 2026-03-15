柔道全日本選手権（4月26日、日本武道館）の予選を兼ねた東京都選手権が15日、東京武道館で行われた。男子は118人が参加して体重無差別で争われ、2021年世界選手権100キロ超級優勝の実績を持つ影浦心（30＝日本中央競馬会）が優勝。上位9人が全日本選手権の出場権を獲得した。今大会は全日本選手権と同じルールのため、5分（決勝のみ8分）の試合時間内に決着がつかない場合は旗判定で勝敗を決定。また、組んだ状態からの足取りも認められた。

昨年世界選手権100キロ級2位の新井道大（21＝東海大3年）は3回勝って全日本選手権の出場権を獲得。準々決勝は、肘に少し痛みが出たことから大事を取って欠場した。初戦（3回戦）は左から内股を仕掛けにいくと、逃げる相手をケンケンで畳1周分追いかけ回して最後は投げきって一本勝ち。初戦から場内をどよめかせた。続く4回戦は送り足払いで鮮やかな一本勝ち。8強入りが懸かった5回戦は、一昨年の全日本選手権3位のグリーン・カラニ海斗（24＝パーク24）と対戦し、内股巻き込みで技あり2回の合わせ技で一本勝ちを収めた。

今月10日に開かれた全日本柔道連盟の強化委員会によって、今年の世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）代表に内定。全日本選抜体重別選手権（4月4日開幕、福岡国際センター）の出場は回避した。「どちらにしろ東京都選手権には出る予定だった。選抜体重別に出るイメージもあったけど（世界選手権の）内定もらって、ここに集中できると切り替えられた。内定もらったのはうれしいけど、まだまだこれからです。今は全日本の優勝を目標にしています」。一つの目標を果たし、すぐに気を引き締めた。

全日本選手権の出場は、2023年以来3年ぶりとなる。「大学1年の時に最初出た時は試合するのが凄く楽しかった。今は100キロ級の日本代表として負けられないと思うので、楽しむというより勝たないといけないという思いが強い。自分は3冠（五輪、世界選手権、全日本選手権）を目指しているので、絶対に獲っておかないといけないと思います」と意気込みを語った。さらに「東海大の先輩の村尾さんが推薦で出られるので、村尾さんを倒せるのは自分だけかな」と90キロ級世界王者の村尾三四郎（25＝JESエレベーター）との日本代表対決を望み“打倒・村尾”を掲げた。