声優の花澤香菜さんが14日、アニメ『ただいま、おじゃまされます！』の先行上映会に、石川界人さん、石谷春貴さんとシンガーソングライターの『ユイカ』さんとともに登壇。花澤さんの力強い声でのコール&レスポンスに登壇者たちが驚きました。

花澤さんらが出演する『ただいま、おじゃまされます！』はマンガ配信サービスで連載中のオリジナルコミック。一人暮らしの隠れオタク女子・仲間凛子（花澤さん）、左隣に住む爽やかな紳士・佐槻鏡斗（石川さん）、右隣に住む少し粗暴だけどどこか“知ってる人”・右沙田春真（石谷さん）の3人を中心としたお隣さんラブコメディーです。

■「シャイだけど○○」花澤香菜出演番組にちなんだ大喜利企画

イベントでは、アニメとコラボした花澤さんの番組にちなんだ大喜利企画『右沙田選手権！出張版！』を開催。“お題から一番ギャップが生まれて、会場に笑いを起こした人が勝者”というルールで登壇者が挑戦しました。

パネルに映し出されたお題は『シャイだけど○○』。4人がそれぞれ回答するなか、花澤さんの「シャイだけど、そらジローと木原さんの天気予報は毎日映り込みに行きます」と回答。会場で大きな拍手が響き、見事花澤さんが勝利を収めました。

■花澤さんの大声に登壇者が総ツッコミ

また、最後はイベント冒頭に行った作品タイトルのコール&レスポンスを再度行うことに。マイクを下げた花澤さんが力強い声で「ただいま！」と叫ぶと会場も「おじゃまされます！」と力強い声で反応。すると、「全然違ったかも！ ごめんなさい」と謝る花澤さんに、石川さんは「アフレコでも聞かない」、石谷さんは「戦闘アニメ？」とツッコミを入れ、会場を盛り上げました。

アニメ『ただいま、おじゃまされます！』は日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて4月7日（火）より毎週火曜深夜25時29分から放送、BS日テレにて4月8日（水）より毎週水曜深夜24時から放送開始されます。