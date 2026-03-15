放送日時：2026年3月15日（日）22:00

ゲスト：椎名桔平

私の中の、もうひとりのワタシ。：やっと大人になったワタシ

ゲストは、映画・ドラマに引っ張りだこ。

鋭い眼差しで悪役から刑事、クセ者キャラまで演じ分ける実力派俳優の椎名桔平さん。

一昨年、還暦を迎えたお祝いパーティーには、藤原竜也さん、北川景子夫妻、北村一輝さんなど、芸能界の大物たちが続々参加。

さらに、ジャッキー・チェンさんとの超プライベートサッカー試合をした衝撃の過去を語るなど、椎名さんの“広すぎる交友録”が明らかに。

地元・三重県伊賀市の高校時代の同級生や、芸能界の同級生である恵俊彰さん・高島礼子さんからのコメントも。

“同級生”たちの証言から、負けず嫌いで熱い知られざる素顔が浮かび上がります。

そして、売れない20代を支えた“オノ・ヨーコのある言葉”との出会いも告白。

迷いもがき続けた若き日に、椎名さんの背中を押した言葉とは？

さらに椎名さんが「世界一尊敬する俳優」「人生の指標」と語る、役所広司さんからのアンケートが登場。

役所さんも羨む人柄や、仕事への姿勢、将来どんな役者になってほしいか、など椎名さんの誠実な素顔が明らかに。

還暦を迎えても変わらぬ情熱を持ち続ける、椎名桔平さんの魅力と素顔に迫りました。