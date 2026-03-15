元SKE48で歌手・タレントの江籠（えご）裕奈(25)が、3月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ゆるふわニットから透ける肌にドキッ

自身のSNSに画像を掲載し「週刊プレイボーイさん発売中です！」と直球で報告。3月23日にデジタル写真集「Noble Style」が発売されることも伝えた。



インスタグラムには、背中がガバッと開いた、切れ込みの深い黒のワンピースで体育座りするショットや、編み目の大きいゆるふわニットを着た透け感たっぷりの画像などを掲載。うっすらと腹筋の浮かぶ引き締まったウエストと豊かなスタイルのギャップをしっかりと見せつけ「久しぶりの週プレさんの撮影 いろんな衣装着れて楽しかったです！」とウキウキだった。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。髪をロングからバッサリ切ったことも報告し「『短いほうがいいじゃん』と言われることが多くてうれしいです」と喜んだ。また、11歳でデビューし、今年が15周年であることにも触れ「まさかここまで続けるとは思ってなかったです」と正直に語っていた。



同号は姫野ひなのが表紙＆巻頭を担当した。幸田あかり、田中美久、林美希（はやし・ほまれ）、石田悠佳、博多彩葉（いろは）も登場している。



（よろず～ニュース編集部）