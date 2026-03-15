TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が15日、自身のインスタグラムを更新し、友人の結婚式に参列した“おめかし姿”を公開した。

昨年12月に第1子出産を発表。「産後初めて綺麗なお洋服を着て、ヒールを履いて、マスカラを付けて、アクセサリーも引っ張り出して友人の結婚式へ」とドレッシーなノースリーブの黒ワンピース姿のショットを投稿。「おめかしなんて何ヶ月ぶりかしら。そしてワンピースが入る心配でしたがストレッチが効いてて助かった」と笑顔の顔文字とともにつづった。

「長らく降り立っていなかった大都会にドキドキしつつとっても幸せな時間を過ごしてきました」と振り返り、「久々の友人たちとの会話、美味しいご飯 そして何よりも美しい新婦さんと、心温まる結婚式に癒され最高にリフレッシュできました」と充実の時間を過ごした様子。

ベビーは母に預けたそうで「朝から晩まで見てくれていた母に大感謝！」とつづり、「様子が気になって連絡をずっと取り合いながら。いい子にしてくれていたみたいでホッ」とママの顔を見せた。

フォロワーからは「夏子ちゃん美しすぎ」「凄い可愛い」「気分転換も大事だよ」「すっかりお母さんのお顔になりましたなぁ」などのコメントが届いた。