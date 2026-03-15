「ファーム・西地区、広島０−２阪神」（１５日、由宇球場）

阪神は広島に完封勝利した。先発の伊原は６回６安打無失点。７奪三振を奪う好投を見せた。その後は石黒、椎葉とつないだ。打線は谷端の犠飛で先制し、九回にも梅野の内野ゴロの間に追加点を挙げた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−伊原は安打を浴びる場面はあったが、無失点に抑えた。

「ちょっと決め球が高かったりもしたけど、でも６回しっかり粘ってね。最後、末包と１軍でやっぱり対戦するようなバッターと対戦したり。全体的にはやっぱりテンポもいいし、コントロールもいいし。危なげないよ。やっぱり見ててね」

−佐野が２日連続でバットで結果を出した。

「いいね！ホームランと勘違いしたところがあったけど（笑）。ツーベース。ストレートを弾けるようになってる。昨日も２本、今日も２本でしょ。そういったところでは、彼の課題っていうか、１軍クラスのピッチャーからやっぱりしっかりスイングするというところを（やれた）。今日の練習でも言ったけど。そういう対応力はあるんでね、彼はね。１番バッターとしてそういう役割を十分この２試合アピールしてくれてるよね」

−谷端はバントを決められない場面もあったが、打撃ではいいアピールを続けている。

「バント失敗はまだ経験だ。ただ失敗するのはいいけど、やっぱり初球の真っすぐをしなかったり、その辺の経験っていうのを、やっぱりこれから。サードのゴロゴーのスタートにしても、やっぱり良くない。それはもうどんどんゲームで経験していくことなんでね。こうやってゲームに出て、いろんなことを。ただ先制のね、右方向にしっかり犠牲フライを打ったっていうところも、彼の勝負強さっていうのは昨日も今日も出てるよね」

−４番に西純を座らせた。

「なんとかやっぱり（北川）打撃コーチの育てようという願いだよ。最後センター前に抜けるかっていうのをダイビングされて悔しがってたけど。あれはお前、まだ努力が足りんのや言うてね。４番をやっぱり任されるということは、彼にとって期待されている状態だから、もっと力をつけなきゃ。そういう期待をやっぱりされてるっていうことは、彼にとってはいい経験だと思うよ」