[3.15 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 2-0 神村学園高 Jヴィレッジスタジアム]「第8回J-VILLAGE CUP U-18」(福島・Jヴィレッジ)は15日、予選最終戦を行い、U-18日本代表が 神村学園高 (鹿児島)に2-0で勝利。3戦全勝、得失点差プラス7のU-18日本代表は勝ち点、得失点差、総得点で並んだU-17日本高校選抜とともに予選1位となり、16日の決勝で対戦することが決まった。

U-18日本代表の先発メンバー

インハイ、選手権2冠の神村学園高との一戦

前半2分、U-18日本代表の左WB増田大空(磐田)が決定的な左足シュート

前半5分、U-18日本代表MFエドワード真秀(RB大宮)が先制ゴール

U-18日本代表DF藤川虎三(福岡U-18)最終ラインから攻め上がる

神村学園の中盤で健闘したMF伊藤賢人(2年/右)とU-18日本代表MF原湊士(広島ユース)が競り合う

U-18日本代表DF藤井翔大(横浜FMユース)が出足の鋭い守備

神村学園はDF竹野楓太主将(2年)が攻撃をコントロール

後半20分、U-18日本代表FW葛西夢吹(湘南U-18)が追加点

後半35分、神村学園MF伏原俐空(2年)が決定的なヘッド

U-18日本代表の山口智監督らが勝利を称え合う

U-18日本代表は前日の鹿島ユース戦(○4-1)から先発8人を変更。3-5-2システムのGKは渡邊麻舟(FC東京U-18)で、DFは右から平野遼(横浜FMユース)、藤川虎三(福岡U-18)、藤井翔大(横浜FMユース)の3バック。右WB原湊士(広島ユース)、ゲーム主将の左WB増田大空(磐田)、アンカーが小川尋斗(川崎F U-18)でインサイドに加藤海輝(横浜FMユース)とエドワード真秀(RB大宮)、そしてマギージェラニー蓮(RB大宮)と葛西夢吹(湘南U-18)が2トップを組んだ。一方の神村学園は、2025年度のインターハイと選手権でいずれも初優勝を果たしている。DF大空星那(2年)とMF花城瑛汰(2年)がU-17日本高校選抜として「J-VILLAGE CUP U-18」に出場しているため、不在。3-4-2-1システムの先発はGKが久保侑工(2年)でDFは右から梶谷陸人(1年)、竹野楓太主将(2年)、尾関晴(2年)の3バック。右WB 奥田敦斗(2年)、左WB中江銀次(2年)、長友奏大(2年)と伊藤賢人(2年)のダブルボランチ、伏原俐空(2年)と木村絆久(2年)の2シャドー、最前線に岡野綱人(2年)が入った。前半2分、U-18代表はマギーが右サイドを抜け出してグラウンダーのクロス。これをPAの葛西、エドワード、加藤と繋いで左中間でフリーの増田が左足を振り抜く。だが、これは神村学園GK久保が阻止。それでも、6分、右サイドからドリブルしたエドワードがボールを失うと、そのままスピードを緩めずに相手GKへプレッシャーを掛ける。そして、キックをチャージ。ボールはゴールラインを越え、先制点となった。山口智監督が「僕が一番好きなゴールで、綺麗ではないですけれども、執着心のあるいいゴールだったのかなと思います」と評した得点によってU-18代表が先制。神村学園は竹野を起点にビルドアップにチャレンジするが、U-18代表は前から制限を掛けてミスを誘う。10分には葛西のスルーパスからマギーが右足を振るが、神村学園DF梶谷がブロック。22分には小川の展開と平野の縦パスで原が攻め上がり、最後は加藤がPAへ割って入ろうとする。また、藤川がインターセプトからドリブルで攻め上がるシーンもあったが、神村学園はゴール前で粘り強い。23分、U-18代表はゴール前の接触プレーで負傷したマギーとFW平岡貴敬(阪南大高)を交代。直後にはPAでインターセプトした平岡がラストパスを狙い、28分にもエドワードがインターセプトからスルーパスを送り、平岡が左足を振り抜く。だが、神村学園は水際で凌ぎ、徹底してビルドアップにチャレンジ。29分にMF増田宗一郎(1年)を投入すると、伊藤が機転を利かせてボールの流れを好転させ、伏原らが3バックの脇や背後のスペースを狙う。注目DF竹野も1対1守備やカバーリングで存在感。だが、U-18代表は切り替えの速さと守備強度の高さで相手との差を生み出す。藤井が出足鋭く相手にアプローチしたほか、平野が空中戦で強さを発揮。また、GK渡邊は相手のプレッシングにも怯まず正確なキックを続けていた。43分には藤川のサイドチェンジから右の原がラストパス。これに葛西が飛び込むも、相手DF竹野に止められ、追加点を奪うことができない。この日が3連戦の3試合目。だが、U-18代表は後半も立ち上がりから攻守両面でアクションを起こして相手ゴールに迫り、葛西らが足を振る。11分には藤井と藤川をDFゼイダム小田孟武(桐生一高)、この日追加招集されたDF藤田明日翔(川崎F U-18)へ交代。対する神村学園は後半、竹野のドリブルを交えた組み立てなど少しずつリズムを掴んで見せる。18分には竹野がグラウンダーの縦パスを差し込むと、伊藤がタイミングよくさばいて長友が中央突破。そして、スルーパスを狙うが、U-18代表DF平野にインターセプトされた。U-18代表はなかなかシュート精度が上がらなかったものの、20分、一度縦パスを奪われながらも右中間の葛西がボールを奪い返して縦へ持ち込む。そのまま右足シュートを決め、2-0と突き放した。この後、U-18代表は小川と増田を左WB瀬口大翔(神戸)とFW前田陽輝(福岡)へ交代。30分に右WB米村颯真(1年)、DF樽見俊太朗(2年)、MF橋野崇汰(1年)を投入した神村学園に対し、U-18代表は33分に葛西とエドワードをMF小林志紋(広島)とMF大貫琉偉(鹿島ユース)へ入れ替えた。神村学園は35分、右CKを獲得し、中江が左足でボールを入れる。これを中央の伏原が頭で合わせ、ボールは左上隅を捉えた。だが、ゴールカバーしたU-18DF平野が頭でスーパークリア。決勝進出は得点差1の争いとなったため、チームを決勝へ導くビッグプレーとなった。この後、U-18代表は平野とDFメンディー・サイモン友(流通経済大柏高)を交代。山口監督は「11人でやるサッカーなので、お互いが補い合うのかっていうのは大事にしますし、その関係性を求めてるところ」と語っていたが、連戦の疲れもある中、それぞれが何をできるかにフォーカスしながら90分間を戦い抜いた。指揮官も「結果のところは本当に素晴らしいと思います」と評した白星で3戦全勝。多くの課題があることも確かだが、集合から数日間で良さを引き出し合い、課題を補い合いながら結果を残している。最終戦の対戦相手は、U-18日本代表への“個人昇格”を狙う選手たちで構成されたU-17日本高校選抜。神村学園戦後に今大会最終戦で「必ず勝つ」と誓った選手たちが、決勝でも攻守で相手を上回り、優勝して「第8回J-VILLAGE CUP U-18」を終える。(取材・文 吉田太郎)