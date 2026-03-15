三笘薫は21日リバプール戦で復帰か…ブライトン指揮官が説明「来週には戻ってくる」、日本代表は今月下旬に英遠征
日本代表MF三笘薫の復帰が近づいているようだ。ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は14日のサンダーランド戦後、三笘のコンディションを明かした。地元メディア『Sussex World』が伝えた。
三笘は4日のアーセナル戦で足首を痛め、今節のサンダーランド戦を欠場。アーセナル戦後には保護用ブーツを着用し、松葉杖をついて歩く姿も確認されていた。
しかし検査の結果、大きな問題は見つからなかったという。ヒュルツェラー監督はサンダーランド戦後に三笘の状態について次のように語った。
「以前の足首の怪我とは別の問題だ。深刻なものではない。スキャン検査も行ったが、負傷は確認されなかった。ただ痛みがあり、今日はプレーするには痛すぎたというだけだ。来週には戻ってくると思う」
さらに指揮官は、三笘が今週のトレーニングにも参加を試みたものの、万全の状態で動くことができなかったため起用を見送ったと説明。「100%の動きができなかったので、今日の試合には出場できなかった」と明かした。
なお、サンダーランド戦ではMFカルロス・バレバも欠場したが、こちらも軽い問題にとどまっているという。ヒュルツェラー監督は「大きな問題ではない。来週には間違いなく戻ってくる」と述べ、三笘とともに次節のリバプール戦での復帰に見通しを示した。
21日のリバプール戦後には国際Aマッチウィークに入る。日本代表は19日に今月下旬に行うイングランド遠征のメンバーを発表する。
三笘は4日のアーセナル戦で足首を痛め、今節のサンダーランド戦を欠場。アーセナル戦後には保護用ブーツを着用し、松葉杖をついて歩く姿も確認されていた。
しかし検査の結果、大きな問題は見つからなかったという。ヒュルツェラー監督はサンダーランド戦後に三笘の状態について次のように語った。
さらに指揮官は、三笘が今週のトレーニングにも参加を試みたものの、万全の状態で動くことができなかったため起用を見送ったと説明。「100%の動きができなかったので、今日の試合には出場できなかった」と明かした。
なお、サンダーランド戦ではMFカルロス・バレバも欠場したが、こちらも軽い問題にとどまっているという。ヒュルツェラー監督は「大きな問題ではない。来週には間違いなく戻ってくる」と述べ、三笘とともに次節のリバプール戦での復帰に見通しを示した。
21日のリバプール戦後には国際Aマッチウィークに入る。日本代表は19日に今月下旬に行うイングランド遠征のメンバーを発表する。