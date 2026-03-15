三笘薫は21日リバプール戦で復帰か…ブライトン指揮官が説明「来週には戻ってくる」、日本代表は今月下旬に英遠征

三笘薫は21日リバプール戦で復帰か…ブライトン指揮官が説明「来週には戻ってくる」、日本代表は今月下旬に英遠征