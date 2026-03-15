◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級４位・増田陸 （８回ＴＫＯ） 同級１位ノニト・ドネア●（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級４位・増田陸（２８）＝帝拳＝が元世界５階級制覇王者の同級１位ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回ＴＫＯで下し、ＷＢＡ王者への挑戦権を獲得した。

増田は前の手（右手）をうまく使い、強い左につなげていた。序盤はドネアを警戒して、むやみに攻めずに我慢していた。それが奏功したのか、中盤以降はほぼラウンドを支配していた。ドネア戦は増田自身が希望したもので、試合が決まってから、いろいろな面で成長したと思う。テクニック、メンタルとすべてがレベルアップしてリングに臨んだはずだ。

元５階級制覇王者のドネアからのＫＯ勝ちは、ただの１勝ではなく、ものすごく価値のあるものだ。何より本人の自信が一番の収穫だろう。中盤から左のタイミングが合い始めて、もうすぐＫＯになるのではと思った直後、ドネアサイドからタオルが投げ込まれた。ダウンを奪った左からは、何か覚悟みたいなものが感じられた。世界挑戦は近いだろう。どのチャンピオンに挑戦するかは分からないが、次に大きな期待を抱かせる白星となった。（山中慎介、元ＷＢＣ世界バンタム級王者）