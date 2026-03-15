「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦１０回戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

同級４位の“神の左の継承者”増田陸（２８）＝帝拳＝が、同級１位のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回１分１２秒ＴＫＯで勝利した。元世界５階級制覇王者のドネアに対し一進一退の打ち合いを演じたが、５回にドネアが増田のヒッティングで右目上をカットし出血。７回終了間際には強烈な左ストレートでダウンを奪い、８回にドネア陣営からタオルが投げ込まれた。世界への道をつなげた増田は「勝ってホッとしている。この内容では挑戦できるか不安もあるが、必ず世界チャンピオンになります」と決意を込めた。

ＷＢＡ正規王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝も挑戦者決定戦をリングサイドで見つめた。増田、ドネアの両者と対戦経験のある堤は観戦後に取材に応じ、「ドネアは入場から雰囲気が前回（昨年１２月の堤戦）と違って良くなかった。増田は（得意の）左を出さず、いろいろ考えて、ドネアを疲れさせる組み立てを冷静にはめこんでいた。（勝つのは）時間の問題かなと。（内容が）よかったですね」と振り返った。

敗れたドネアからは日本語で「（再戦できず）ゴメンネ」と言われたというものの、「僕はどっちとも対戦したくないので（笑）」と本音を吐露。挑戦権を得た増とは２３年８月に日本タイトル戦で対戦し、激闘の末に判定勝ちしているが、「こっち（増田）が来たかと。よくここまで登ってきたなと思います。すごい」と賛辞を送り、再戦も覚悟した。

堤自身は昨年１２月のドネア戦で激闘を制したものの鼻骨を骨折。順調に回復しているというものの、「まだちゃんとは治ってない。ボクシングできる状態ではない。（早期に試合を）強行したかったが、勝っても負けても後悔が残る感じがあったので」と明かし、次戦の見込みについては「今の感覚だと６月くらいから実戦（練習）をスタートできれば、８、９月くらいには試合できるんじゃないかな、せっかくこういう（不透明な）状況になったなら、１００％しっかり治して、ここ（鼻の周辺）以外は元気なので、実戦以外のトレーニングは積んでいきたい」と意欲を示した。

ＷＢＡ同級戦線で、次戦は休養王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝との団体内統一戦となる見込みだが、堤の負傷により状況は不透明。「俺がチャンピオンですから。（ちゃんと）見ている人はわかっていると思うので、自信を持ってやっていく」とプライドを強調し、「俺がチャレンジャーだったら鼻を折ってようが（試合を）やるが、２年間（昨春手術するまで）目が痛い中で試合をして、自分でここまで今の位置を作ってきたので。変な意地じゃなく、自分と向き合っての決断なので。この選択が正しかったと後の試合で証明します」と信念をにじませた。