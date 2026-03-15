23年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹前監督（64）が15日、テレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）に出演し、準々決勝敗退に終わった今大会の侍ジャパンについてコメントした。

連覇を目指したチームは14日（日本時間15日）、米マイアミでベネズエラと対戦。1点リードされた1回裏、大谷翔平の同点ソロが飛び出すなど、一進一退の攻防を繰り広げた。3回には森下翔太の3ランなどで、一時は3点をリードした。しかし、中盤以降に打線が沈黙。5―8と逆転負けを喫し、大会を終えた。

バトンを井端弘和監督に託した栗山氏は「試合としては、本当に素晴らしい野球の試合をやってくれたという感謝が一つ」と、まずは感謝。一方で、「日本サイド側から見ると、どういう野球だったとしても、やっぱり勝たせてあげたかったなというのがあるので、選手もそうだけど、本当に悔しいなと。そういう試合だと思います」と悔しさも明かした。

ベネズエラの戦いぶりには驚きを感じたという。「まさかベネズエラがあそこの感じでくるとは、ちょっと意外なほど一生懸命だったので。日本もがむしゃらなんですけど、日本を上に置いて、何とかみんなが必死になってぶつかっていく、そういうものが今日に関しては形になっていった感じがします」と評した。