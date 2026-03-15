「ブルーウイングナイトレース・Ｇ３」（１５日、西武園）

阿部将大（２９）＝大分・１１７期・Ｓ１＝が取鳥雄吾（岡山）−小倉竜二（徳島）の３番手を確保して最終３角からまくり勝負で１着。２４年７月の別府以来５回目のＧ３優勝を達成した。

流れの見極めが巧みで単騎は強い阿部が、決勝戦でも存在感を示した。先行した中四国勢の３番手を確保すると、最終３角からまくり一蹴。５回目のＧ３優勝を達成した。「単騎は嫌いじゃない。先手ライン追走から自分で仕掛けようと思った。勝てて良かった」と笑みがはじけた。

気合が入る理由はグランプリ覇者で同県先輩・小野俊之（大分）の引退報道だった。「前回の豊橋は小野さんと一緒に参加。前泊、後泊で飯を食べたときに『何のために競輪を走っている？勝つためだろう』とアドバイスをもらった。勝つための組み立てをして優勝できたのでうれしい。小野さんのおかげです」と感謝を口にした。

Ｇ３優勝は通過点。小野が成し遂げることのできなかったＧ１優勝が目標だ。「大分と言えば小野俊之。これを大分と言えば阿部将大と言われるように頑張りたい。Ｇ１を優勝してグランプリに出られるように結果を出したい」と、５月の日本選手権で大分県勢初のＧ１優勝を目指していく。