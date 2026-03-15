＜乃木坂46まとめ＞総勢16人が豪華ランウェイ “ハンサムレディー”体現【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】乃木坂46が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】人気アイドルがランウェイ＆ライブ 25年開催時の華やかステージ
乃木坂46はライブパフォーマンスに加え、特別ファッションステージを開催。出演したのは総勢16人。トップアイドルとして確固たる存在感を放つ乃木坂46が、クール過ぎず甘さを残すスタイリングで「ハンサムレディー」というコンセプトでステージを彩った。
梅澤美波
池田瑛紗
中西アルノ
川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）
一ノ瀬美空
五百城茉央
小川彩
筒井あやめ
田村真佑
林瑠奈
弓木奈於
冨里奈央
菅原咲月
井上和
賀喜遥香
遠藤さくら
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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【写真】人気アイドルがランウェイ＆ライブ 25年開催時の華やかステージ
◆乃木坂46、総勢16人がランウェイ
乃木坂46はライブパフォーマンスに加え、特別ファッションステージを開催。出演したのは総勢16人。トップアイドルとして確固たる存在感を放つ乃木坂46が、クール過ぎず甘さを残すスタイリングで「ハンサムレディー」というコンセプトでステージを彩った。
池田瑛紗
中西アルノ
川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）
一ノ瀬美空
五百城茉央
小川彩
筒井あやめ
田村真佑
林瑠奈
弓木奈於
冨里奈央
菅原咲月
井上和
賀喜遥香
遠藤さくら
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46のほか、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開された。（modelpress編集部）
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