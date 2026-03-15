俳優の小池徹平（40）が15日、東京・日本青年館ホールで16日に開幕する主演ミュージカル「どろんぱ」の通し稽古を公開した。

日本から世界へオリジナルミュージカルを発信することを目的にした「MOJOプロジェクト」の第2弾。行方不明の娘を捜して、妖怪が住む森に迷い込んだ夫婦と妖怪たちによる物語。小池は人間に化けた煙の妖怪・烟々羅（えんえんら）を演じる。タイトルにちなみ「どろんしたくなったこと」を問われると「今回の台本を覚えようと部屋にこもろうとした時に、子供たちが“パパ遊んで”と言ってくるところはどろんしたくなる」と父の顔をのぞかせた。

激しい立ち回りで知られる舞台「刀剣乱舞」などを手がける末満健一氏による作品。今作も妖怪たちの迫力の殺陣が見どころの一つだ。末満氏は「初演ですが、ジャパニーズクリーチャーミュージカルとして、どこかで再演することは虎視眈々と狙っている。通し稽古した時、自分で作ったのに楽しくてしょうがない。面白い」と自信をのぞかせた。

小池も「後半に6、7分ぶっ通しで動き続けるとんでもないシーンがある。袖の応援に凄くパワーをもらっている。客席から手拍子などをもらえれば、もっと動けます」と期待をあおった。末満氏も「日本人みんな大好きなシーンになっていると思うので早く見てもらいたい」と胸を高鳴らせた。東京公演は29日まで。