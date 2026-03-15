CUTIE STREET、可愛さ全開パフォーマンスに歓声止まらず「熱い気持ちに負けないくらい」川本笑瑠が意気込む【AGESTOCK2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。
【写真】人気アイドル、可愛さ全開パフォーマンス
「かわいいだけじゃだめですか？」でCUTIE STREETが登場すると会場からは割れんばかりの歓声が上がった。「ゆめみるプリマドンナ」では可愛らしさ全開。「きゅーすととのうた」でコール＆レスポンスをして盛り上げる。川本笑瑠が「このイベントはですね、大学生の皆さんが作ってくださったイベントということで私たちも熱い気持ちに負けないくらい盛り上げていきたいと思います！」と意気込みスタートした「でぃすこみゅーたんと！」でも元気いっぱいにパフォーマンス。「ちきゅーくいっくあっぷ計画」を披露して会場を後にした。
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げた。（modelpress編集部）
M1.かわいいだけじゃだめですか？
M2.ゆめみるプリマドンナ
M3.きゅーすととのうた
M4.でぃすこみゅーたんと！
M5.ちきゅーくいっくあっぷ計画
【Not Sponsored 記事】
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◆CUTIE STREET、観客とコール＆レスポンス
「かわいいだけじゃだめですか？」でCUTIE STREETが登場すると会場からは割れんばかりの歓声が上がった。「ゆめみるプリマドンナ」では可愛らしさ全開。「きゅーすととのうた」でコール＆レスポンスをして盛り上げる。川本笑瑠が「このイベントはですね、大学生の皆さんが作ってくださったイベントということで私たちも熱い気持ちに負けないくらい盛り上げていきたいと思います！」と意気込みスタートした「でぃすこみゅーたんと！」でも元気いっぱいにパフォーマンス。「ちきゅーくいっくあっぷ計画」を披露して会場を後にした。
◆「AGESTOCK2026」CANDY TUNE・RYOKI MIYAMAら9組集結
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.かわいいだけじゃだめですか？
M2.ゆめみるプリマドンナ
M3.きゅーすととのうた
M4.でぃすこみゅーたんと！
M5.ちきゅーくいっくあっぷ計画
【Not Sponsored 記事】