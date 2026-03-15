CANDY TUNE「AGESTOCK」大トリ務める 多幸感溢れるパフォーマンスで4年目の幕開け「愛してくれますか？」【AGESTOCK2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが15日、ライブイベント「AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。
【写真】紅白出場7人組アイドル、4年目初日の姿
大トリを務めたCANDY TUNEは鳴り止まない歓声に迎えられ「レベチかわいい！」を披露。14日に迎えたデビュー3周年を「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」でファンと祝い、「シャットダウン！」「備えあれば無問題」でさらにボルテージを高めた。「4年目のきゃんちゅーも愛してくれますか？」と問いかけてスタートした「キス・ミー・パティシエ」でステージを締めくくり、4年目の初日にふさわしいステージとなった。
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
M1.レベチかわいい！
M2.HAPPY BOUNCE BIRTHDAY
M3.シャットダウン！
M4.備えあれば無問題
M5.キス・ミー・パティシエ
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出場7人組アイドル、4年目初日の姿
◆CANDY TUNE、大トリ務める
大トリを務めたCANDY TUNEは鳴り止まない歓声に迎えられ「レベチかわいい！」を披露。14日に迎えたデビュー3周年を「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」でファンと祝い、「シャットダウン！」「備えあれば無問題」でさらにボルテージを高めた。「4年目のきゃんちゅーも愛してくれますか？」と問いかけてスタートした「キス・ミー・パティシエ」でステージを締めくくり、4年目の初日にふさわしいステージとなった。
◆「AGESTOCK2026」CANDY TUNE・RYOKI MIYAMAら9組集結
同イベントには9組のアーティストが出演。KAWAII LAB.からCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが集結し、アーティスト活動再開後初のステージとなったRYOKI MIYAMA（三山凌輝）をはじめ、Hump Back、WILD BLUE、一夜限りの復活となったフジコーズ、ONSENSE、NEWTRENDが会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.レベチかわいい！
M2.HAPPY BOUNCE BIRTHDAY
M3.シャットダウン！
M4.備えあれば無問題
M5.キス・ミー・パティシエ
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