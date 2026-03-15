◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日 ローンデポ・パーク）

元日本ハムの杉谷拳士氏（35）が、米国マイアミで行われたWBC準々決勝を観戦後、YouTube「熱スギヤch」を生配信。魂のプレーに感情を揺さぶられた侍ジャパンの選手名を明かした。

杉谷氏は「鈴木誠也という選手ね。彼の1プレー1プレーに感情が揺れ動くというか…」と切り出した。

初回、ベネズエラに先制された直後、日本は大谷翔平のソロ本塁打で同点。さらに1死から鈴木誠也が四球で出塁すると、2死から岡本和真の打席で盗塁を仕掛けた。

一塁側スタンドから見ていたという杉谷氏は「“何が何でも勝つんだ”という国を背負ったヘッドスライディング。魂のヘッドスライディング」と場面を振り返った。

そして、「あの姿を見ただけでも鈴木誠也という選手がMLBで戦っている理由が、そしてJAPANのユニホームで戦っている理由が詰まっていた」と続けた。

そのプレーでケガをした鈴木は退場を余儀なくされた。

杉谷氏は「感謝の気持ちでいっぱいですね」と、感動を表した。