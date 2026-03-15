「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦１０回戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

同級４位の増田陸（２８）＝帝拳＝が、同級１位のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を８回１分１２秒ＴＫＯで勝利した。試合後の会見では、ドネアの反撃を受けた６回に舌を出した場面について言及。「相手を挑発するかっていうよりかは、“効いていないよ”っていう感じです」と意図を説明した。

元世界５階級制覇王者のドネアに対し、冷静な試合運びが光った。序盤は得意の左を封印。「自分のペースを作って、確実にパンチを当てていくプランだった。慎重に右からボクシングを作っていった」と明かした。中盤から“伝家の宝刀”の左を効果的に叩き込んだ。大和心トレーナーも「もういいよってところで左を打ち始めて当たっていった。プラン通りです」と語った。

試合は５回にドネアが増田のヒッティングで右目上をカットし、出血。６回に増田が攻勢を強め、左ストレートを浴びせた。激しい打ち合いの中で、増田がドネアをコーナーに追い詰めたが、ドネアが強烈な右から反撃。目まぐるしく主導権が入れ替わった。増田は「後半になっても目が死んでないというか、いつでも合わせてくるような感じがあった」とリスペクトした。