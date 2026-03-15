ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】美作市長選挙で現職の萩原誠司氏（69）が5選【岡山】 【速報】美作市長選挙で現職の萩原誠司氏（69）が5選【岡山】 【速報】美作市長選挙で現職の萩原誠司氏（69）が5選【岡山】 2026年3月15日 21時50分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（15日）投票が行われた任期満了に伴う美作市長選挙で、現職の萩原誠司氏（69）が5選を果たしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「ビニールに包まれた遺体、チャックを開けると目をつぶり眠る娘が」事故で娘を失った小学校の元校長が訴える“命の尊さ”「父親である私のほうが代わりに死ねばよかった」【第2話】 「事件当日、息子は大好きなX JAPANの曲で目を覚まし、朝ごはんも食べずに家を出ていった」文化祭の日、息子（16）は見知らぬ少年に暴行を受け殺害された【大阪・少年暴行死事件①】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】