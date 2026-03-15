鎌田大地は公式戦５試合ぶり、“窮地”の田中碧は今夜もベンチスタート。プレミアリーグで日本代表MF対決は実現するか
現地３月15日に開催されるプレミアリーグ第30節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと、田中碧が所属する15位のリーズが前者のホームで対戦する。
勝点差は７。注目の一戦を前に両軍のラインナップが発表され、鎌田と田中は揃ってスタメンを外れた。
12月のチェルシー戦とリバプール戦で連続得点を記録した田中は、続くブレントフォード戦を最後にプレミアリーグでベンチスタートに。１月末のアーセナル戦からはついに途中出場の機会もなくなり、直近のリーグ戦６試合連続で出番がない。
昨季はリーグベストイレブン、クラブ年間MVPに輝く活躍を見せ、昇格に大きく貢献した27歳は、今夜こそ出場機会を掴めるか。
一方、鎌田は公式戦５試合ぶりに先発を外れた。中３日で敵地キプロスに乗り込んで行なう、カンファレンスリーグのAEKラルナカ戦を考慮した温存の側面もあるのかもしれない。
鎌田と田中の日本代表MF対決は実現するだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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勝点差は７。注目の一戦を前に両軍のラインナップが発表され、鎌田と田中は揃ってスタメンを外れた。
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