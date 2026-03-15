俳優の岩城滉一（74）が15日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。1999年製の英国車「ミニクーパー（クラシックミニ）」の最終カスタムが完成したと報告した。

白いルーフにティファニーブルーのミニに乗って登場した岩城は「大好きなミニ」と紹介。同車は「もともとは女房に買ったんです。だからこの車に関してはオートマにした」と妻でタレントの結城アンナ用だったと語った。

色をティファニーブルーにした理由を「うちの女房がブルーが凄く似合う人なんで。だからブルーっていうのは決めていましたね」と明かした。

だが、「信号でにエンジン止まっちゃって、ちょっとえらい ことになっちゃって。それ以来、女房が嫌がって乗らなくなっちゃったんで、置きっぱなしももったいないんで、自分で乗るように」とし、フルカスタムに踏み切ったという。

シートも外装と同じカラーのレザーに張り替え、シートヒーターも付けて快適に。内装もウッドパネルを交換。マフラーも「うち、住宅地なんで、あまりうるさいとちょっと塩梅悪いんで、あんまりうるさくないマフラーを」選択。岩城は長距離を走るため「ガソリンの給油って結構問題で」とサブタンクも増設したという。

最後に岩城は「この車も結構長く乗っているんだけど、7〜8年？4〜5年乗れたらすてきかなあって思っている」と語った。