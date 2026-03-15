女子プロレスのスターダムは15日、横浜武道館で「シンデレラトーナメント2026〜優勝決定戦〜」を行った。

メインで指の負傷から復帰したワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥は同じHATE軍でワンダー・オブ・スターダム王者の小波と組んで玖麗さやかとなつぽいとタッグで激突。試合は上谷と玖麗が激しい攻防からなつぽいのアシストもありながら玖麗が12分52秒、玖麗の師匠であり引退した中野たむの必殺技のバイオレットスクリュードライバーからの体固めで上谷を下した。

リングでマイクを握った玖麗は「これが私の覚悟だ！上谷沙弥が赤いベルトを懸けるなら、私はCOSMIC ANGELSをかける！」と表明。師匠の中野たむらが創設した自身の所属ユニットを懸けることを決意。敗れた王者の上谷は「いいよ。やってやるよ。場所は？どこでやりたい？」と問うと玖麗が即答。「あなたが全てを奪ったあの場所。横浜アリーナであなたから私が全てを奪う！」と4・26横浜大会での挑戦を表明。上谷が昨年4月27日の横浜アリーナ大会で中野との「敗者引退マッチ」に勝利し、上谷の天下となった因縁の場所だ。上谷は「自分が言った言葉、後悔しないようにな。あの日の悪夢の続き見せてやる。COSMIC ANGELSを破壊して、全て終わらせてやる。4・26横アリで史上最大の悪夢を見せてやるよ！」とニヤリ。横アリ決戦はどうなるのか目が離せない。