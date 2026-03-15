西武園競輪場のナイターG3「ブルーウイングナイトレース」の決勝戦が行われ、単騎の阿部将大（29＝大分・117期）が最終バック3番手捲りでV。G3優勝は24年7月の別府以来5回目となった。

岩本―武藤龍―柿沢―取鳥―小倉―飯野―山崎―五日市―阿部で周回。赤板前に飯野―山崎―五日市で上昇したが、阿部は付いて行かず取鳥―小倉の3番手にスイッチ。この判断が阿部を5度目のG3優勝へと導いた。

取鳥が打鐘で仕掛けて先行態勢。カカリ良く駆け、最終ホーム、バックとも取る積極策を披露した。

3番手という絶好の位置で最終バックを通過。「自分で仕掛けることしか考えていなかった。岩本さんが見えたので上りで行った。出は悪かったけど、踏んだ感じは良かった。直前の練習の感じが良かったので、“獲るとしたらここかな”とは思っていた」。笑みがはじけた。

前日、大分の偉大な先輩、小野俊之の引退が報道されたばかり。「競輪で大分といえば小野さんだった。これからは大分といえば阿部将大というイメージに変えていきたい」と高らかに宣言した。

次の目標はさらに上のタイトル。「今はG1しか見ていない。（競輪祭を勝った）嘉永泰斗に続いていければ」。平塚ダービー（5月1〜6日）での活躍が期待される。

◇阿部 将大（あべ・まさひろ）1996年（平8）6月14日生まれ、大分県出身の29歳。20年5月小倉競輪場でプロデビュー。G3は5V。通算475戦160勝。1メートル74、74キロ。血液型A。