【ラ・リーガ】レアル・マドリード 4−1 エルチェ（日本時間3月15日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】衝撃の「65m超絶ゴール」（実際の様子）

衝撃弾が世界中で大バズりしている。レアル・マドリードに所属するトルコ代表MFのアルダ・ギュレルが、自陣から約65mの距離を射抜く超絶スーパーゴールを記録したのだ。

日本時間3月15日のラ・リーガ第28節で、レアル・マドリードはホームにエルチェを迎えて4−1で快勝。この試合で最も大きな喝采を浴びたのが、終了間際の89分に決まったトドメの4点目だった。

自陣で相手のパスをカットしたアルダ・ギュレルは、前を向くと相手ゴールをチラッと見てGKの位置を確認。そこから細かいタッチでボールを運ぶと、センターサークルよりも手前の位置から左足を力強く振り抜いた。

放たれたシュートは、約65m先のゴールに向かって美しい弧を描きながら一直線。ペナルティーエリアよりも前に出ていたエルチェのGKマティアス・ディトゥーロの頭上を越え、そのままゴールネットに吸い込まれた。

「なんてクレイジーな一撃だ」の声も

試合後、アルダ・ギュレル本人はこのゴラッソについて、「GKが良いポジションにいないのが見えたんだ…だから狙ってみたら決まったよ！」と事もなげに回顧。さらに「家では絶対に真似しないでね」と海外のテレビ番組で使われるジョークを飛ばし、自身のスーパープレーを笑顔で振り返った。

この衝撃的な一撃は、SNS上を瞬く間に拡散。世界中のサッカーファンから「今年のベストゴールはこのゴールだ。なんて素晴らしい視野だろう。圧巻だ」「なんてクレイジーな一撃だ」「歴史的なゴラッソ」「これこそが『ゴラッソ』だ」と大絶賛のコメントが殺到した。

さらに、あまりにも現実離れしたプレーの連続に「AIのようなゴール」「なんだこのゴールは！」「笑っちゃうね」「これは本物の映像なのか？」「二度と再現できないだろう」「世界中がスタンディングオベーション」など、衝撃の大きさを物語る驚愕の声も次々と寄せられている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

