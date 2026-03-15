ソロアーティストで俳優のＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝が１５日、東京・国立代々木第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場 第一体育館」に出演した。昨年１１月にダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」からの脱退し、アーティストとしての活動再開後、初めてのパフォーマンス披露となった。

グループ在籍時代から定評があった表現力の高さは、この日も健在。キレ抜群のダンスや高い歌唱力も見せ、会場の雰囲気を掌握した。全５曲を披露し、ファンへ新たな一面を印象づけた。

新たな一歩を踏み出し、「今年に入ってソロアーティストやるってなったときに、すぐに『ＡＧＥＳＴＯＣＫ』さんが声をかけてくださって、俺にとって忘れられないステージの最初の門出になるなって思ってた」と特別な思いを語った。

しかし、２月にソロアーティストデビューを発表してから日が浅いため「曲がねぇー」と自虐する場面も。それでも、現在、毎週曲を配信リリースしており「毎週曲出してます。よかったら、ぜひ聴いてください」と宣伝も忘れなかった。